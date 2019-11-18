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Fox: причиной стрельбы в Оклахоме стала семейная ссора

В результате происшествия погибли три человека

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Причиной стрельбы в понедельник в американском городе Данкэн (штат Оклахома) была ссора между супругами. Об этом сообщил местный филиал телеканала Fox News.

Как он отмечает, эту информацию подтвердили лица, которые приходятся родственниками кому-то из погибших.

Шеф полиции Данкэна Дэнни Форд ранее на пресс-конференции сообщил, что неизвестный мужчина открыл огонь на автомобильной стоянке. Он убил мужчину и женщину, которые находились в машине. После этого злоумышленник застрелился сам.

Форд уточнил, что все трое были знакомы. Их личности не раскрываются.

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