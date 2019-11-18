В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар

ТАСС, 19 ноября. Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании отдельно стоящей бактериологической лаборатории в с. Шатрово, ул. Гагарина. Горела кровля на площади 150 кв. м. Эвакуация не требовалась. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила накануне поздно вечером. Ликвидировать огонь удалось спустя чуть более двух часов - в 01:00 (23:00 мск). Ущерб и причины пожара устанавливаются.

Согласно открытым данным, по указанному адресу в селе Шатрове располагается Шатровская санитарно-эпидемиологическая станция.