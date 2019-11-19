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Стрельба в колледже в Благовещенске

Суд заключил под стражу охранника после стрельбы в колледже в Благовещенске

Сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" свою вину не признает
Описание
© Екатерина Киселева/ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Благовещенский городской суд заключил во вторник под стражу сотрудника частного охранного предприятия "Сириус-А" Олега Ермолова, охранявшего колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября устроил стрельбу.

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"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года", - сказал судья.

В ходе судебного заседания охранник заявил, что работал без трудового договора.

"Я сделал все, что от меня зависело, в тот день, когда все это произошло. То есть я сразу вывел людей, позвонил в МЧС. До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, и то я ходил под подпиской до суда. А тут за что меня "закрывать", я не понимаю. Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор", - сказал Ермолов на заседании Благовещенского городского суда, которому предстоит определить для него меру пресечения.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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