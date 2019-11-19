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Полиция ликвидировала крупнейшую лабораторию синтетических наркотиков в Хабаровском крае

Правоохранительные органы изъяли более 4 т веществ для изготовления наркотиков

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Транспортные полицейские в Хабаровском крае ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, изъяв более 4 т веществ для их изготовления. Об этом во вторник сообщило Управление МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

"В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 25 кг синтетических наркотиков и свыше 4 т прекурсоров для их изготовления", - говорится в распространенном релизе.

Как уточнили ТАСС в управлении, лаборатория находилась под Хабаровском, других подробностей не сообщили.

Теги
РоссияХабаровский край
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