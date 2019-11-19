AP: в ходе протестов в Гаити ранили четырех человек

ГАВАНА, 19 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в ходе протестной демонстрации, прошедшей в понедельник в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что антиправительственная манифестация собрала несколько сотен человек. После ее начала началась стрельба, в результате которой были ранены местный журналист, полицейский и двое участников акции. Правоохранительные органы ведут поиски стрелявших, пострадавшие доставлены в одну из местных больниц.

В феврале в беднейшем государстве Западного полушария начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже семь месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по его кандидатуре, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.