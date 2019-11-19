В Подмосковье ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правоохранители ликвидировали на территории Подмосковья крупнейшую за последние несколько лет в России нарколабораторию, где ежемесячно производилось около 1,5 т синтетических наркотиков. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе Подмосковья. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 га, - рассказала она. - По имеющейся информации, в течение месяца здесь могло производиться около 1,5 т синтетических наркотиков".

По словам Волк, в момент появления оперативников процесс производства "синтетики" в цехах шел полным ходом. В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тыс. рублей каждый, в них смешивали определенные ингредиенты, а затем полученные кристаллы высушивали и расфасовывали по мелким и крупным партиям.

Всего изъяли, как подчеркнула Волк, более 100 кг наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 т - в жидком состоянии, 4 т химических реактивов, свыше 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов и различное лабораторное оборудование. Полиция задержала на месте происшествия трех граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов и курьера-закладчика. Позже был установлен и также задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности.

Установлено, что группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме - от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин. По факту случившегося возбудили уголовное дело о незаконных производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими пресечено 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края. Кроме того, ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России", - подчеркнула Волк. Все задержанные арестованы.

Накануне ФСБ сообщила, что также выявила в Подмосковье нарколабораторию, созданную гражданами РФ и Украины для продажи крупных партий наркотиков через интернет (по данным ТАСС, эта нарколаборатория обнаружена в другом районе области), с поличным задержали троих наркоторговцев.