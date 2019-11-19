На Алтае прокуратура возбудила дела из-за невыплаты зарплаты золотодобытчикам

ТАСС, 19 ноября. Прокуратура Алтайского края возбудила два уголовных дела по факту невыплаты золотодобытчикам предприятия "Золото Курьи" более 41 млн рублей заработной платы. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Проверено исполнение трудового законодательства в ООО "Золото Курьи" в части своевременности оплаты труда. Установлено, что перед 264 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере более 41 млн рублей <...> возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы")", - говорится в сообщении.

Задолженность перед работниками погашена. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на три года.