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В котельной в Челябинске ликвидировали открытое горение на площади 600 кв. м

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 19 ноября. Открытое горение ликвидировано на площади 600 кв. м в газовой котельной на территории Челябинского компрессорного завода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Утром произошло возгорание в газовой котельной на территории Челябинского компрессорного завода. Открытое горение ликвидировано на площади 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, трое сотрудников самостоятельно эвакуировались из горящей котельной. "Работали по повышенному рангу, было задействовано 19 единиц техники и 65 человек личного состава", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что котельная загорелась во вторник около компрессорного завода в Челябинске.

Челябинский компрессорный завод - российский производитель компрессоров и дизель-генераторов. Официальная дата начала работы предприятия - 25 октября 1999 года, расположен в красноармейском районе Челябинска.

Теги
РоссияЧелябинская область
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