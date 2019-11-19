При столкновении автомобилей в Новотроицке пострадали четыре человека

ОРЕНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Авария с участием автомобилей ВАЗ и Opel Astra произошла во вторник ночью на улице Советской города Новотроицка Оренбургской области, четыре человека, в том числе двое подростков, пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального УМВД России.

"Полицейскими предварительно установлено, что 22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь по улице Советской, на регулируемом перекрестке не справился с управлением и допустил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль "Опель Астра", которым до остановки управляла 40-летняя женщина. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом левой бедренной кости со смещением и закрытым переломом левой внутренней лодыжки был госпитализирован в лечебное учреждение города Новотроицка", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 22-летний пассажир отечественного автомобиля и два несовершеннолетних пассажира иномарки - юноша и девушка 14 лет - получили различные ушибы и обратились в больницу Новотроицка. После оказания медицинской помощи они продолжат лечение дома.