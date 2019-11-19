Адвокат подал жалобу на арест гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

ТАСС, 19 ноября. Защита гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, арестованного 16 ноября по делу о стрельбе в местном колледже, подала жалобу на решение Благовещенского городского суда. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Андрей Иванов.

"Жалобу мы подали, но ответа [из Амурского областного суда] пока не было", - сказал Иванов и отметил, что областной суд в течение десяти дней должен рассмотреть жалобу адвоката.

Следователи задержали гендиректора ЧОП 14 ноября. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). По данным следствия, обвиняемый допустил к охране колледжа мужчину, не имеющего разрешения на охранную деятельность. Решением суда он заключен под стражу до 14 января 2020 года.