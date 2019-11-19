В Южной Корее 11 человек пропали без вести при пожаре на судне

ТАСС, 19 ноября. По меньшей мере один человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести в результате пожара на рыболовецком судне к западу от побережья южнокорейского острова Чеджудо. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на береговую охрану страны.

Возгорание на судне, на борту которого находилось 12 членов экипажа, произошло рано утром в около 80 км к западу от побережья острова Чеджудо. Отмечается, что команда состояла из шести южнокорейцев и шести граждан Вьетнама.

Поиски остальных пропавших продолжаются. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уже распорядился использовать все возможные средства для проведения спасательной операции.