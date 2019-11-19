В ДТП в Ставропольском крае пострадали девять человек

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Девять человек пострадали во вторник в аварии с участием трех легковых автомобилей, рейсового микроавтобуса и грузовика в Кочубеевском районе Ставропольского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, в маршрутном такси находились десять человек. В результате ДТП пострадали девять человек, в маршрутном такси пострадавших семеро, детей среди них нет", - говорится в сообщении.

Погибших в ДТП нет. По данным МЧС, столкнулись ВАЗ-2109, Volkswagen Polo, Lada Kalina, рейсовый микроавтобус "Соболь", следовавший по маршруту Усть-Джегута (Карачаево-Черкесия) - Ставрополь, грузовой автомобиль Scania. От МЧС России для ликвидации последствий ДТП привлечены шесть человек и две единицы техники.

Как пояснили ТАСС в администрации района, сейчас выясняются причины аварии. "Пока непонятна причина. Кто-то говорит, что даже гололед появился - туман осел и на сквозняке в каком-то месте появился локальный очаг. Хотя в целом температура [воздуха] плюсовая в районе, в том числе и ночью, осадков не было. Возможно, причиной была и неосторожность одного из водителей", - сказал собеседник.