Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве из магазина пропали драгоценности на сумму более 61 млн рублей

Ювелирные украшения были переданы учредителю фирмы для перевозки их в новый магазин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы устанавливает обстоятельства пропажи ювелирных украшений на общую сумму более 61 млн рублей. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, их должны были перевезти из одного магазина в другой, но они пропали.

В главке рассказали, что 18 ноября в ОМВД поступило заявление от генерального директора одной из фирм о том, что был заключен договор с индивидуальным предпринимателем, который осуществлял розничную торговлю ювелирных изделий в магазине, расположенном в Москве на площади Европы, дом 2. Доступ к ювелирным изделиям, находящимся в магазине, кроме генерального директора, имела также учредитель данной фирмы.

"В 2019 году фирма планировала открыть новый магазин, в связи с чем продавец магазина передала учредителю фирмы 58 ювелирных изделий на общую сумму 61 млн 810 тыс. 317 рублей для их перевозки в новый магазин. Однако на данный момент ювелирные изделия в магазин не поступили", - рассказали в полиции.

Со своей стороны учредитель фирмы утверждает, что передала украшения для продажи. Однако гендиректор считает, что в данных действиях имеются признаки преступления. "Проводится проверка", - отметили в главке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Ростовской области три человека погибли в ДТП
Еще двое получили травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС