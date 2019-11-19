В Москве из магазина пропали драгоценности на сумму более 61 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы устанавливает обстоятельства пропажи ювелирных украшений на общую сумму более 61 млн рублей. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, их должны были перевезти из одного магазина в другой, но они пропали.

В главке рассказали, что 18 ноября в ОМВД поступило заявление от генерального директора одной из фирм о том, что был заключен договор с индивидуальным предпринимателем, который осуществлял розничную торговлю ювелирных изделий в магазине, расположенном в Москве на площади Европы, дом 2. Доступ к ювелирным изделиям, находящимся в магазине, кроме генерального директора, имела также учредитель данной фирмы.

"В 2019 году фирма планировала открыть новый магазин, в связи с чем продавец магазина передала учредителю фирмы 58 ювелирных изделий на общую сумму 61 млн 810 тыс. 317 рублей для их перевозки в новый магазин. Однако на данный момент ювелирные изделия в магазин не поступили", - рассказали в полиции.

Со своей стороны учредитель фирмы утверждает, что передала украшения для продажи. Однако гендиректор считает, что в данных действиях имеются признаки преступления. "Проводится проверка", - отметили в главке.