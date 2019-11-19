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Полицейские Бурятии пресекли незаконный сбыт байкальского омуля

Предварительный ущерб составляет более 700 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт 100 кг браконьерского байкальского омуля в Бурятии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского МВД.

"У семейной пары - жителей Улан-Удэ - изъято около 100 кг незаконно добытого в нерестовый период байкальского омуля, предварительный ущерб - более 700 тыс. рублей. Установлено, что 44-летняя женщина организовала вместе со своим мужем добычу и скупку у рыбаков байкальского омуля, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ ("Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем")", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, продажей браконьерской рыбы занимался 50-летний супруг подозреваемой.

"В своем автомобиле он перевозил омуль, а также весы для проведения сделки, а его супруга организовала рекламу о продаже рыбы, создав тематическую группу в одном из популярных мессенджеров", - добавили в пресс-службе.

У злоумышленников изъяты лодка, сети, весы и утварь для соления и копчения рыбы.

Минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой.

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