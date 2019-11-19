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Toyota признана виновной в самоубийстве ее сотрудника

По данным японского телевидения, дизайнер компании свел счеты с жизнью из-за давления и унижений со стороны начальства на рабочем месте

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Японская автомобильная компания Toyota была признана виновной в самоубийстве одного из своих сотрудников в 2017 году по причине продолжительного давления со стороны начальства на рабочем месте. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение страны.

К такому выводу пришла специальная трудовая надзорная комиссия по итогам соответствующей проверки. Было установлено, что причиной суицида 28-летнего сотрудника компании, работавшего дизайнером авто в штаб-квартире компании в городе Тойота (префектура Айти), стали постоянные вербальные унижения и давление со стороны одного из начальников.

Проверка обстоятельств случившегося началась после того, как родственника погибшего подали соответствующее заявление.

"Мы ответственно и серьезно относимся к решению комиссии и сделаем все необходимое для того, чтобы избежать повторения таких инцидентов в будущем", - приводит телевидение слова представителя Toyota.

Японскому автомобильному гиганту также предстоит выплатить компенсацию родственникам погибшего, ее размер на данный момент не указывается.

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Япония
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