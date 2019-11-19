Суд вернул на новое рассмотрение дело экс-главбуха "Седьмой студии"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президиум Московского городского суда во вторник вернул на новое рассмотрение дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, признавшей вину в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Удовлетворить представление заместителя генерального прокуратура, вернуть уголовное дело в отношении Масляевой для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы в новом составе", - огласил решение Президиума судья Дмитрий Фомин.

Ранее Мещанский суд прекратил рассмотрение дела Масляевой и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Генеральная прокуратура оспорила это решение в апелляционной инстанции, но жалоба была отклонена. Также Генеральной прокуратуре было отказано в проверке решения о возврате дела в Президиуме Мосгорсуда. Генпрокуратура обратилась с жалобой в Верховный суд России, который обязал Президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу прокуратуры.

На заседании во вторник Масляева заявила, что просит рассмотреть ее дело в Мещанском суде, удовлетворив представление прокуратуры. "Прошу вернуть мое дело в суд и рассмотреть его там", - сказала она.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство из большого дела "Седьмой студии", так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Масляева заявляла, что "выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум была в курсе хищения".

Согласно решению Президиума Мосгорсуда, дело Масляевой будет возвращено в Мещанский суд для нового рассмотрения в особом порядке, то есть без исследования доказательств.