СК возбудил дело по факту исчезновения в Москве редактора информагентства "Интерфакс"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения редактора информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила Иванова.

По данным следствия, утром 17 ноября Игнатова ушла из дома на Весенней улице и пропала. "Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, просьба сообщить по телефонам: Тимирязевский МРСО ‪8-499-906-67-18‬, ‪8-495-690-44-51‬ - дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве", - добавила представитель ГСУ.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Игнатова ушла утром 17 ноября в церковь и пропала. В понедельник, 18 ноября, журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила.