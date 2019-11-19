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В Перми СК возбудил дело после отравления более 30 человек в двух кафе

Заболевание острой кишечной инфекцией у пострадавших было выявлено 16 и 17 ноября

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в двух кафе Перми отравились более 30 человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления посетителей кафе в городе Перми по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), - отмечается в сообщении.

Заболевание острой кишечной инфекцией у пострадавших было выявлено 16 и 17 ноября после употребления готовых блюд, приобретенных в двух пермских кафе: О-fit в спорткомплексе "Олимпия" и "Овсянка". Они заказывали продукты у одного поставщика. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена.

По данным следствия, в кафе производились и хранились продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Впоследствии часть продуктов была реализована в кафе по месту приготовления, а часть из них была направлена для реализации в еще одно заведение общественного питания.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 29 человек, в том числе трое детей. По информации краевого Минздрава, в инфекционном стационаре на сегодняшний день находится 31 человек.

Теги
РоссияПермский край
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