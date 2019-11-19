Мосгорсуд оставил в СИЗО до конца декабря обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 29 декабря обвиняемому в шпионаже против России гражданину США и ряда других государств Полу Уилану, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Ранее районный суд продлил срок содержания под стражей до конца декабря.
Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста прошло в закрытом режиме, поскольку в деле есть сведения, составляющие государственную тайну.