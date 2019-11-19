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Дело Пола Уилана

Мосгорсуд оставил в СИЗО до конца декабря обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана

Заседание суда прошло в закрытом режиме, поскольку в деле есть сведения, составляющие государственную тайну
Пол Уилан Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Пол Уилан
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 29 декабря обвиняемому в шпионаже против России гражданину США и ряда других государств Полу Уилану, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее районный суд продлил срок содержания под стражей до конца декабря.

Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста прошло в закрытом режиме, поскольку в деле есть сведения, составляющие государственную тайну.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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