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Большинство жителей Кимовска остались без воды из-за коммунальной аварии

В зону отключения попали более 22,7 тыс. человек

ТУЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло утром во вторник в Кимовске. В зоне отключения находится свыше 1,3 тыс. жилых домов с населением более 22,7 тыс. человек, сообщили ТАСС в городской единой дежурно-диспетчерской службе.

"Произошла поломка частного преобразователя, насосы не работают, воды почти во всем городе на данный момент нет. В зоне отключения - свыше 1,3 тыс. домов различной этажности, в них проживает более 22,7 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По данным диспетчерской службы, без воды также остались социальные объекты Кимовска. "Котельные работают в прежнем режиме, запасов воды в резервуарах достаточно, теплоснабжение не нарушено", - добавил дежурный диспетчер.

В пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС сообщили, что в течение дня будет организован подвоз технической воды для жителей.

Кимовск - районный центр в Тульской области, находится в 77 км от Тулы, в нем проживает около 26 тыс. человек.

Теги
РоссияТульская область
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