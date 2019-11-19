Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

ЧП произошло в 09:45 мск на улице Аустрина в Пензе.

"Произошел провал грунта из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на стоянке возле магазина. В яму попал автомобиль LADA Largus. В результате погибли два человека", - отметила собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе, спасатели извлекли автомобиль и тела погибших из ямы. Обстоятельства происшествия выясняются.