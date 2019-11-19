В Москве задержан подозреваемый в сбыте поддельных €25 тыс.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался реализовать €25 тыс., которые оказались поддельными. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что на территории столицы злоумышленник осуществляет сбыт фальшивых денежных средств. В результате проверочной закупки оперативники приобрели у него пять купюр достоинством €500 каждая, которые, по результатам исследования оказались поддельными. При очередной попытке реализации €25 тыс. мужчина задержан. По предварительным данным, поддельные купюры были ввезены на территорию РФ из-за границы. Доход от противоправной деятельности превысил 1 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), задержанному предъявлено обвинение, по решению суда он арестован.