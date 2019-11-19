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ДТП у станции метро "Славянский бульвар"

Прокуратура обжаловала отмену приговора водителю, въехавшему в переход у метро в Москве

Заседание перенесли на 28 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала отмену обвинительного приговора водителю Виктору Тихонову, который в 2017 году въехал на автобусе в переход станции метро "Славянский бульвар". Материалы его дела истребованы Вторым кассационным судом, сообщил ТАСС адвокат Равиль Сабиров.

"Сегодня Дорогомиловский суд должен был снова рассматривать дело Тихонова, но в начале заседания выяснилось, что материалы истребовал Второй кассационный суд. Мы связываем это с апелляционным представлением прокуратуры, которая была против отмены обвинительного приговора моему подзащитному", - сказал адвокат. По его словам, кассационный суд еще не решил, принимать или нет к производству дело Тихонова. "Поэтому заседание в Дорогомиловском районном суде перенесено на 28 ноября",- отметил защитник.

Авария произошла 25 декабря 2017 года. Тихонов, управляя автобусом ЛиАЗ, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и съехал в подземный пешеходный переход у метро. В результате четверо пешеходов, в том числе ребенок, погибли, еще 11 получили травмы. Вину водитель не признал. По его словам, он не нарушал правила дорожного движения, а ДТП произошло из-за неисправного технического состояния автобуса.

19 декабря 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Тихонова к четырем годам лишения свободы и взыскал 55 тыс. рублей в качестве судебных издержек. При этом суд оставил без рассмотрения вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, предоставив им право обратиться в суд с иском в рамках гражданского судопроизводства. Однако сторона защиты водителя обжаловала это решение. Мосгорсуд отменил приговор из-за того, что суд первой инстанции не учел доводов подсудимого о неисправности транспортного средства и отправил дело на новое рассмотрение.

Теги
РоссияДТП у станции метро "Славянский бульвар"
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