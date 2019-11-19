В Москве неизвестные избили капитана ФСБ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Несколько неизвестных в центре Москвы избили капитана ФСБ, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Пречистенской набережной несколько неизвестных мужчин нанесли телесные повреждения капитану ФСБ, после чего скрылись на автомобиле. В результате инцидента пострадавший госпитализирован. По предварительной информации, причиной драки стал конфликт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, столичные полицейские по данному факту проводят проверку, ведется поиск подозреваемых.