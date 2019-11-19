Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве неизвестные избили капитана ФСБ

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Несколько неизвестных в центре Москвы избили капитана ФСБ, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Пречистенской набережной несколько неизвестных мужчин нанесли телесные повреждения капитану ФСБ, после чего скрылись на автомобиле. В результате инцидента пострадавший госпитализирован. По предварительной информации, причиной драки стал конфликт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, столичные полицейские по данному факту проводят проверку, ведется поиск подозреваемых.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело историка Олега Соколова
Защита рассматривает версию влияния полнолуния на обвиняемого в убийстве историка Соколова
Адвокат Александр Почуев рассказал, что в момент произошедшего луна была в активной фазе и "многие дебюты шизофрении совершаются в это время"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС