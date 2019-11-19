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Дело историка Олега Соколова
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

По словам адвоката ученого, инцидент произошел в перерыве между следственными действиями
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС
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МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Что касается сообщений о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно, такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве", - сказал адвокат.

Почуев добавил, что психолого-психиатрическая экспертиза, о которой сообщалось ранее, пока не назначена. "Полагаю, назначат на следующей неделе. Она будет проходить под охраной в условиях стационара", - сообщил он

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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