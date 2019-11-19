СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в автомобиле, который провалился в яму с кипятком в Пензе. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

"По факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает ведомство.

По данным УГИБДД по региону, обрушение асфальта произошло из-за размыва грунта водой.