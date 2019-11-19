Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе

Инцидент, по предварительным данным, произошел из-за размыва грунта водой

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в автомобиле, который провалился в яму с кипятком в Пензе. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

"По факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает ведомство.

По данным УГИБДД по региону, обрушение асфальта произошло из-за размыва грунта водой.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
Источник: в Выборге задержали подозреваемых в поджоге здания суда
Мужчина и женщина хотели сжечь материалы на лишение их водительских прав
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС