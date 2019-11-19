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Дело историка Олега Соколова

Защита рассматривает версию влияния полнолуния на обвиняемого в убийстве историка Соколова

Адвокат Александр Почуев рассказал, что в момент произошедшего луна была в активной фазе и "многие дебюты шизофрении совершаются в это время"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказал, что у защиты много версий произошедшего, вплоть до мистических.

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"Версий событий у защиты более десятка, начиная от убийства и вплоть до мистических. Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", - рассказал во вторник журналистам адвокат Александр Почуев.

По его словам, защита планирует в пятницу посетить Соколова в СИЗО "Кресты". Ему уже передали литературу, в том числе "Теорию этногенеза" Льва Гумилева. Как сообщил адвокат, его подзащитный в перерыве между следственными действиями предпринял попытку самоубийства.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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