Защита рассматривает версию влияния полнолуния на обвиняемого в убийстве историка Соколова

"Версий событий у защиты более десятка, начиная от убийства и вплоть до мистических. Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", - рассказал во вторник журналистам адвокат Александр Почуев.

По его словам, защита планирует в пятницу посетить Соколова в СИЗО "Кресты". Ему уже передали литературу, в том числе "Теорию этногенеза" Льва Гумилева. Как сообщил адвокат, его подзащитный в перерыве между следственными действиями предпринял попытку самоубийства.