Водоснабжение домов и соцобъектов Кимовска восстановлено

ТУЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Аварийные бригады завершили ремонт электрооборудования на насосной станции, из-за поломки которого утром во вторник более 22,7 тыс. жителей и социальные объекты города Кимовск Тульской области остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"По состоянию на 12:10 (мск) ремонтные работы по замене частотного преобразователя завершены, приступили к заполнению системы водой", - говорится в сообщении.

Из-за поломки частного преобразователя утром 19 ноября были остановлены насосы, подающие воду в систему холодного водоснабжения. В зону отключения попали свыше 1,3 тыс. жилых домов, а также социальные объекты. Аварийная ситуация не сказалась на теплоснабжении города.