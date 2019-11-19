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Начальник управления ГУ МВД по Нижегородской области задержан по подозрению во взятке

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение

ТАСС, 19 ноября. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области подозревается в получении взятки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"). Подозреваемый задержан", - указано в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области взятку в виде бытовой техники. Взамен он должен был содействовать в присвоении сотруднику звания полковника полиции.

"По месту работы, а также в квартире подозреваемого проведены обыски. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияНижегородская область
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