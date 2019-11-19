Против посадившей шестилетнего сына за руль жительницы Татарстана возбудили уголовное дело

ТАСС, 19 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Татарстана за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Поводом для этого стала видеозапись в социальных сетях, опубликованная подозреваемой, где она передает управление автомобилем 6-летнему сыну, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 125 и 156 УК РФ). Напомним, ранее многодетная жительница города Набережные Челны разместила в одной из социальных сетей видеозапись, на которой видно, что ее 6-летний сын находится за рулем двигавшегося на большой скорости автомобиля", - говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай, ранее женщина также выкладывала в сеть видеозапись, за рулем автомобиля находился другой ее ребенок, отметили в СК.