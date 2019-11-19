Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Против посадившей шестилетнего сына за руль жительницы Татарстана возбудили уголовное дело

Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка

ТАСС, 19 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Татарстана за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Поводом для этого стала видеозапись в социальных сетях, опубликованная подозреваемой, где она передает управление автомобилем 6-летнему сыну, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

На эту тему

"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 125 и 156 УК РФ). Напомним, ранее многодетная жительница города Набережные Челны разместила в одной из социальных сетей видеозапись, на которой видно, что ее 6-летний сын находится за рулем двигавшегося на большой скорости автомобиля", - говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай, ранее женщина также выкладывала в сеть видеозапись, за рулем автомобиля находился другой ее ребенок, отметили в СК.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе
Контролировать ход расследования будет центральный аппарат ведомства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС