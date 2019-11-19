В Крыму проводится проверка по факту нападения на оператора телеканала

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту нападения на оператора телеканала "Крым 24" Андрея Еремизина во время съемок сюжета о незаконных торговцах в Евпатории. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"Во время рейда по пресечению нелегальной торговли с представителем СМИ произошел инцидент, повредили им оборудование. Информация поступила в органы внутренних дел, она принята, зарегистрирована в установленном законом порядке. На место незамедлительно выехал наряд полиции. Устанавливаются обстоятельства, возможные очевидцы. Проводится проверка, по результатам которой будет приниматься законное решение", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в рейде также участвовали представители администрации Евпатории.

На сайте телеканала "Крым 24" сообщается, что один из продавцов на рынке в Евпатории во время съемок ударил по лицу оператора филиала "Крым 24" - "Евпатория ТВ" Андрея Еремизина, а также повредил аппаратуру. "На кадрах видно, как мужчина схватился одной рукой за куртку оператора, другой - за видеокамеру. В следующий момент он бьет нашего коллегу кулаком по лицу. На место конфликта вызвали полицию", - говорится в сообщении.

В октябре в Крыму было возбуждено уголовное дело по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, ехавшим по пешеходной зоне. На сайте телеканала сообщалось, что поводом для конфликта послужило замечание, сделанное Уваровым. У журналиста была сломана челюсть.