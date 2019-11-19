На Кубани ликвидировали все пожары на территории лесного фонда

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Все пожары на территории лесного фонда Краснодарского края потушены. Последнее возгорание в Туапсинском районе ликвидировали на площади 8,5 га, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

За минувшие сутки, как сообщалось ранее, площадь пожаров снизилась с 22 га до 8,5 га. Пожарным удалось ликвидировать два очага возгорания в Мостовском и Туапсинском районах региона.

"В туапсинском районе ликвидирован лесной пожар на площади 8,5 га. На территории земель лесного фонда Краснодарского края возгорания сейчас отсутствуют", - сказал собеседник агентства.

Лесные пожары в Краснодарском крае начались 7 ноября в Северском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стали умышленные поджоги. Краевая прокуратура проводит проверку. На территории региона действует особый противопожарный режим.