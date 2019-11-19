На Филиппинах эвакуировали более 5 тыс. человек из-за тайфуна "Рамон"

ТАСС, 19 ноября. Свыше 5 тыс. жителей провинции Кагаян на севере Филиппин эвакуированы в связи с тайфуном "Рамон", обрушившимся на прибрежные районы острова Лусон. Об этом сообщило во вторник Филиппинское агентство новостей со ссылкой на местные службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Мы призываем общественность сохранять бдительность и принять необходимые меры в связи с возможными наводнениями и оползнями", - отметил представитель экстренных служб.

Занятия во всех учебных заведениях отменены. В зоне бедствия нарушены электроснабжение и транспортное сообщение.