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Расследование по делу Джеффри Эпштейна

NYT: в связи с делом Джеффри Эпштейна арестовали двоих сотрудников тюрьмы

По данным издания, они фальсифицировали документы для того, чтобы скрыть халатное отношение к служебным обязанностям

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Двоих сотрудников нью-йоркской тюрьмы арестовали во вторник в связи с расследованием дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним и который совершил в августе самоубийство в тюрьме.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник, двое сотрудников центра предварительного заключения Metropolitain Correctional Center обязаны были каждые полчаса проверять Эпштейна в его камере, однако вместо этого они спали в рабочее время и фальсифицировали документы для того, чтобы скрыть свое халатное отношение к служебным обязанностям.

По данным газеты, в окружном суде Манхэттена во вторник им будут предъявлены обвинения в невыполнении служебных обязанностей. Эти обвинения, отметила газета, выдвинуты в рамках расследования обстоятельств смерти Эпштейна.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа самоубийство в тюремной камере.

Теги
СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна
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