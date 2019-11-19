Суд продлил на три дня задержание начальнику СИЗО-1 Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил на 72 часа задержание начальнику СИЗО-1 Махачкалы Давуду Давыдову, подозреваемому в получении взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в суде.

"Судья Рашидхан Магомедов удовлетворил ходатайство защиты Давыдова об отложении на 72 часа избрание ему меры пресечения. До рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения Давыдов будет находиться в изоляторе временного содержания", - сообщил собеседник.

По его словам, защита Давыдова ходатайствовала об отложении рассмотрения, так как им необходимо время для подготовки и предоставления в суд характеризующих материалов на своего подзащитного.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщил о задержании восьмерых сотрудников дагестанского управления ФСИН, среди которых и начальник СИЗО-1 Махачкалы Давуд Давыдов. Все они подозреваются в преступлениях коррупционной направленности - от получения взяток до мошенничества. Шестерых суд уже арестовал на два месяца. Во вторник была избрана мера пресечения Давыдову. Ожидается, что в среду суд изберет меру пресечения еще одному подозреваемому.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных и следственных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.