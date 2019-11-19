На территории исправительной колонии в Башкирии произошел крупный пожар

УФА, 19 ноября. /ТАСС/. Кровля здания на территории исправительной колонии в башкирском Мелеузе загорелась на площади 500 кв. м, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение о горении в одноэтажном здании на территории исправительной колонии УФСИН России по Башкирии по улице Ленина города Мелеуза. На место направлены силы и средства МЧС России. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение кровли в цехе по обработке древесины", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре получено в 17:57 мск, в 18:40 пожар локализовали на площади 500 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал, пожар ликвидирован, добавили в МЧС.