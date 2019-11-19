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СК задержал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

Речь идет об убийстве предпринимателя Евгения Зори, чей труп найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России задержал и просит об аресте предпринимателя и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Об этом во вторник на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь.

"Уголовное дело было возбуждено в 2004 году в связи с тем, что в Хабаровске нашли труп Евгения Зори", - сказал следователь.

Как следует из материалов дела, труп Зори был найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее следствие не сообщало о раскрытии этого убийства. Согласно материалам дела, вину Мистрюкова подтверждают показания свидетелей. "Следствием проведена очная ставка с потерпевшим, ее результаты и показания свидетелей позволили задержать Мистрюкова по подозрению в убийстве", - сказал представитель Следственного комитета.

Защитники Мистрюкова заявили об оказании на него давления следствием и отсутствии доказательств его причастности к убийству 15-летней давности. "Уже подходит к концу 15-летний срок давности привлечения к ответственности по этому убийству. И сейчас Мистрюкова задерживают, вывозят в Москву, проводят его допросы, обыски без привлечения адвокатов по соглашению", - заявил защитник Мистрюкова в Басманном суде.

Как сообщили адвокаты в суде, в 2004 году Мистрюков уже привлекался к данному делу, но подозрения с него были сняты. По мнению защитников, задержание Мистрюкова сделано с целью оказать на него давления для получения показаний на иных лиц. Мистрюков подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ ("Убийство").

По данным из открытых источников, Николай Мистрюков является директором компании "Дальпромснаб" и бывшим деловым партнером губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кроме того, Мистрюков ранее был депутатом Хабаровской краевой думы. Согласно данным СПАРК, Мистрюков владеет 25% ООО "Торэкс" (управляющая компания группы), еще одна четверть принадлежит супруге действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.

Теги
Фургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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