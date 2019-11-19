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Дело сестер Хачатурян

СК выделил в отдельное производство дело в отношении младшей сестры Хачатурян

Ранее эксперты признали, что Мария Хачатурян была невменяемой в момент совершения преступления

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет выделил в отдельное производство уголовное дело об убийстве отца в отношении младшей из сестер Хачатурян Марии. Как сообщил ТАСС во вторник адвокат средней сестры Алексей Паршин, дело будет рассмотрено отдельно.

"В настоящее время из основного дела, выделены материалы в отношении младшей сестры, так как ранее она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. Ее дело будет рассматриваться отдельно и без участия присяжных заседателей", - сказал защитник.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
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