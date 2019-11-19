Трамвай сбил двух пешеходов на юго-востоке Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Трамвай на Дальневосточном проспекте на юго-востоке Санкт-Петербурга сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, один из них погиб на месте, другой находится в больнице, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе перевозчика "Горэлектротранс".

"В 22:43 мск трамвай номер 23 сбил двух пешеходов на Дальневосточном проспекте вне зоны пешеходного перехода. Один из них погиб на месте, второй госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

На месте ДТП дежурят сотрудники оперативных служб.

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погибший - мужчина 1965 года рождения. Госпитализированный мужчина 1958 года рождения получил тяжелые травмы.

По факту инцидента проводится проверка.