Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамвай сбил двух пешеходов на юго-востоке Петербурга

В результате происшествия один из них погиб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Трамвай на Дальневосточном проспекте на юго-востоке Санкт-Петербурга сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, один из них погиб на месте, другой находится в больнице, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе перевозчика "Горэлектротранс".

"В 22:43 мск трамвай номер 23 сбил двух пешеходов на Дальневосточном проспекте вне зоны пешеходного перехода. Один из них погиб на месте, второй госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

На месте ДТП дежурят сотрудники оперативных служб.

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погибший - мужчина 1965 года рождения. Госпитализированный мужчина 1958 года рождения получил тяжелые травмы.

По факту инцидента проводится проверка.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пять человек госпитализировали из-за отравления суррогатом в Вологодской области
Их состояние оценивается как удовлетворительное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС