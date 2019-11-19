Пять человек госпитализировали из-за отравления суррогатом в Вологодской области

ВОЛОГДА, 20 ноября. /ТАСС/. Пять жителей Вологодской области отравились алкогольным суррогатом. Пострадавших поместили в Сямженскую центральную районную больницу, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

"Пять человек отравились, предварительно, алкогольным суррогатом. Они госпитализированы в Сямженскую ЦРБ, состояние удовлетворительное, находятся в сознании", - сообщили в ЕДДС.

Пострадавшие - мужчины 1963, 1964, 1971 и 1983 годов рождения. Все - жители соседнего Вожегодского района, они приехали в Сямженский на работу, добавили в службе.

Какую жидкость употребили пострадавшие, выясняется.