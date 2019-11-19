Против брата подавшего в отставку мэра Петропавловска-Камчатского возбудили дело о взятке

ТАСС, 20 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении брата подавшего во вторник в отставку главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, в период с февраля по март 2019 года житель Петропавловска-Камчатского, являясь родным братом Иваненко, "действуя в интересах и по [его] поручению", получил частями взятку в размере 200 тыс. рублей от директора муниципального казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" для последующей передачи суммы Иваненко. Отмечается, что взятку дали за "оказание содействия" в заключении учреждением муниципальных контрактов, "представление возможности заключения договоров подрядов и субподрядов на выполнение различных работ для муниципальных нужд, беспрепятственное подписание актов выполненных работ" и так далее.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Камчатскому краю на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, сам Виталий Иваненко в список подозреваемых не входит, в его отношении дело не возбуждалось.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Во вторник Иваненко, занимавший пост мэра с 2016 года, подал в отставку по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья и госпитализацией в Первую городскую больницу. Обязанности главы города сейчас исполняет его первый заместитель Юлия Иванова. Решение об отставке Иваненко будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы, которая намечена на 27 ноября.