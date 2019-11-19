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Против брата подавшего в отставку мэра Петропавловска-Камчатского возбудили дело о взятке

Виталий Иваненко подал в отставку 19 ноября в связи с ухудшением здоровья

ТАСС, 20 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении брата подавшего во вторник в отставку главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, в период с февраля по март 2019 года житель Петропавловска-Камчатского, являясь родным братом Иваненко, "действуя в интересах и по [его] поручению", получил частями взятку в размере 200 тыс. рублей от директора муниципального казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" для последующей передачи суммы Иваненко. Отмечается, что взятку дали за "оказание содействия" в заключении учреждением муниципальных контрактов, "представление возможности заключения договоров подрядов и субподрядов на выполнение различных работ для муниципальных нужд, беспрепятственное подписание актов выполненных работ" и так далее.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Камчатскому краю на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю, возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, сам Виталий Иваненко в список подозреваемых не входит, в его отношении дело не возбуждалось.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Во вторник Иваненко, занимавший пост мэра с 2016 года, подал в отставку по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья и госпитализацией в Первую городскую больницу. Обязанности главы города сейчас исполняет его первый заместитель Юлия Иванова. Решение об отставке Иваненко будет рассмотрено на ближайшей сессии городской думы, которая намечена на 27 ноября.

Теги
РоссияКамчатский край
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