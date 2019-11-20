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СМИ: сына экс-президента ФРГ убили во время лекции

Неизвестный ударил Фрица фон Вайцзеккера ножом, передает портал RBB
Описание
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH, архив

ТАСС, 20 ноября. Сын бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера, который занимал свой пост с 1984 по 1994 год, 59-летний Фриц фон Вайцзеккер, умер вечером во вторник после ножевого ранения во время лекции в берлинской больнице. Об этом сообщает информационный онлайн-портал RBB со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что преступление было совершено на территории расположенной в районе Шарлоттенбург в Берлине клиники Schlosspark-Klinik, где работал убитый. Неизвестный мужчина подошел к сыну бывшего президента ФРГ и ударил его ножом в то время, когда Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию.

По данным полиции, один из присутствующих попытался вмешаться, однако был ранен. Сотрудники сил безопасности вскоре прибыли на место происшествия и с помощью слушателей задержали преступника. Информации о мотивах его поступка не приводится, проводится расследование.

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Германия
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