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Кризис на Украине
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СК возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными Донбасса

Следователи устанавливают должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к преступлениям

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил три новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса, а также машины скорой помощи. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в результате обстрелов 31 октября, 1 и 13 ноября пострадали четыре человека.

"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"), - сообщила Петренко.

По данным СК, 31 октября военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю скорой помощи, ехавшему в направлении села Белая Каменка Тельмановского района Донецкой народной республики. "Находившиеся в автомобиле двое сотрудников медицинской службы получили ранения", - сказала представитель ведомства.

Кроме того, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов жилые дома на улице Кастальского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района и на улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР. В результате пострадали двое местных жителей.

Следователи продолжают устанавливать должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к преступлениям. "Жестокие действия, противоречащие не только нормам права, но и не поддающиеся разумному объяснению, не могут остаться незамеченными", - отметила Петренко.

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