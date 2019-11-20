СМИ: в Индии восемь человек погибли в ДТП

ТАСС, 20 ноября. По меньшей мере восемь человек погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в штате Ассам на северо-востоке Индии. Об этом в среду сообщает газета The Times of India.

По данным местных властей, инцидент произошел в округе Удалгури. По не выясненной пока причине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине. Все восемь человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли на месте.

Отмечается, что главный министр штата Ассам выразил соболезнования в связи с произошедшим.