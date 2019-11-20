Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном представительстве поискового отряда "Лиза Алерт".

Об исчезновении школьницы, одетой в казачью форму, стало известно во вторник. Ее поисками занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. После того, как девочку нашли, региональное управление СК возбудило уголовное дело.

"В Новокубанском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней. Она была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при осмотре девочки врачи нашли у нее телесные повреждения. Сейчас школьница находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.