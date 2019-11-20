Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Врачи зафиксировали у школьницы телесные повреждения, и следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой. Об этом сообщили ТАСС в среду  в региональном представительстве поискового отряда "Лиза Алерт".

Об исчезновении школьницы, одетой в казачью форму, стало известно во вторник. Ее поисками занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. После того, как девочку нашли, региональное управление СК возбудило уголовное дело.

"В Новокубанском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней. Она была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при осмотре девочки врачи нашли у нее телесные повреждения. Сейчас школьница находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Источник: обыски проходят в администрации горводоканала Петербурга
Собеседник агентства не уточнил с чем они связаны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС