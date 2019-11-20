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Число отравившихся в кафе Перми возросло до 35 человек

Ранее сообщалось о 30 госпитализированных

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Число отравившихся людей в двух пермских кафе возросло до 35 человек, все они находятся на лечении в инфекционном стационаре. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

Ранее число госпитализированных составляло 30 человек.

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"35 человек", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, были ли новые обращения после отравления.

Заболевание острой кишечной инфекцией у пострадавших было выявлено 16 и 17 ноября после употребления готовых блюд, приобретенных в двух пермских кафе: О-fit в спорткомплексе "Олимпия" и "Овсянка". Они заказывали продукты у одного поставщика. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности...".

Теги
РоссияПермский край
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Источник: обыски проходят в администрации горводоканала Петербурга
Собеседник агентства не уточнил с чем они связаны
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