Число отравившихся в кафе Перми возросло до 35 человек

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Число отравившихся людей в двух пермских кафе возросло до 35 человек, все они находятся на лечении в инфекционном стационаре. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

"35 человек", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, были ли новые обращения после отравления.

Заболевание острой кишечной инфекцией у пострадавших было выявлено 16 и 17 ноября после употребления готовых блюд, приобретенных в двух пермских кафе: О-fit в спорткомплексе "Олимпия" и "Овсянка". Они заказывали продукты у одного поставщика. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности...".