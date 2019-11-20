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Ситуация вокруг компании "Рольф"
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Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы "Рольфа"

У Сергея Петрова есть гражданство Австрии, он находится на территории этой страны
Сергей Петров Владимир Астапкович/ТАСС
Описание
Сергей Петров
© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.

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Об этом сообщил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении домашнего ареста директору департамента развития бизнеса компании "Рольф" Анатолию Кайро.

"Местонахождение скрывшихся фигурантов, в том числе Петрова, установлено органами, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос об их экстрадиции", - сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в выводе за рубеж 4 млрд рублей по подложным договорам основатель компании "Рольф" Сергей Петров имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны.

Теги
РоссияСитуация вокруг компании "Рольф"
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Источник: обыски проходят в администрации горводоканала Петербурга
Собеседник агентства не уточнил с чем они связаны
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