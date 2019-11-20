Суд продлил домашний арест главе департамента развития бизнеса "Рольфа"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 25 февраля домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, продлить обвиняемому Кайро срок домашнего ареста на три месяца, до 25 февраля 2020 года", - огласила постановление судья Наталья Дударь. Срок следствия по делу продлен до той же даты.

28 июня Басманный суд Москвы постановил, что Кайро будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире. Защита предлагала за Кайро залог в 20 млн рублей.

Уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбуждено в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, который находится за пределами России, и ряда ее руководителей. Решением Басманного суда он заочно арестован и находится в международном розыске.

Кайро стал первым задержанным по делу, всего по нему проходят пока четыре человека. Они арестованы заочно.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. В результате чего, считает следствие, на счета подконтрольной ему кипрской компании были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей. Согласно позиции защиты, оспариваемая следствием сделка была законной, в ходе нее было куплено имущество, соответствующее его реальной стоимости.

Позиции сторон

Мотивируя ходатайство представитель СК уточнил, что по делу допрошены 25 свидетелей, проведены три обыска, ожидаются ответы на назначенные ранее судебные экспертизы. "В рамках следствия необходимо допросить 20 сотрудников "Рольфа", проверить фигурантов на причастность к другим преступлениям", - отметил следователь.

Представитель прокуратуры поддержал просьбу СК о продлении срока домашнего ареста Кайро и заявил, что Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию Петрова и других скрывшихся за пределами России фигурантов. "Местонахождение скрывшихся фигурантов, в том числе Петрова, установлено органами, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос об их экстрадиции", - сказал прокурор.

Защита Кайро и он сам попросили суд не продлевать срок домашнего ареста или избрать обвиняемому запрет совершения определенных действий, а также разрешить ему ежедневные двухчасовые прогулки и получение писем, приходящих на его почту. "Я добропорядочный гражданин, скрываться никуда не собираюсь", - подчеркнул Кайро. Суд продлил срок домашнего ареста без изменении ранее установленных судом запретов.