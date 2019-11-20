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Источник: обыски проходят в администрации горводоканала Петербурга

Собеседник агентства не уточнил с чем они связаны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Обыски проходят в администрации "Водоканала Санкт-Петербурга", сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проводятся оперативные мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем они связаны.

Как сообщили ТАСС в горводоканале, уголовное дело было возбуждено после проверки правоохранительных органов. "Расследуемое в настоящее время уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной правоохранительными органами. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" признано потерпевшим в рамках расследуемого уголовного дела", - сказали в пресс-службе предприятия.

В администрации также отметили, что компания работает в обычном режиме и оказывает "всю необходимую поддержку следствию". "Комментировать действия следственных органов, а также давать оценку тем или иным следственным действиям, проводимым данными органами, предприятие не вправе", - отметили в пресс-службе.

В марте этого года после проверки "Водоканала Санкт-Петербурга" контрольно-счетной палатой в отставку был отправлен его директор Евгений Целиков. В ходе проверки были выявлены нарушения в части строительства и реконструкции объектов, бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.

В частности, как сообщали городские власти, компания за последние три года компания переплатила поставщику электроэнергии 1,7 млрд рублей из-за того, что поставщик определял условия продажи электроэнергии, которые противоречили договору с компанией.

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РоссияСанкт-Петербург
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