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В Крыму возбудили дело после нападения на съемочную группу местного телеканала

Подозреваемый в нападении задержан

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на съемочную группу телеканала "Крым 24" в Евпатории. Об этом сообщили в среду журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

Полиция и Следственный комитет во вторник начали проверки по факту нападения на оператора телеканала "Крым 24" Андрея Еремизина во время съемок сюжета о незаконных торговцах в Евпатории. В пресс-службе МВД по Крыму сообщали, что инцидент произошел во время совместного рейда администрации города и журналистов по незаконным торговцам, в результате было повреждено оборудование съемочной группы. На сайте телеканала также сообщалось, что торговец ударил оператора по лицу.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении представителя группы торговцев, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Следствием установлено, что 19 ноября на рынке Евпатории съемочная группа телерадиокомпании "Евпатория" - филиала "Крым 24" - готовила репортаж о стихийной торговле. В момент съемки представитель группы торговцев нанес удар видеооператору телеканала, воспрепятствовав таким образом законной профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения, уточняется в сообщении. "Устанавливаются обстоятельства применения насилия и в отношении корреспондента съемочной группы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места происшествия, установлен круг свидетелей, с которыми в ближайшее время будет работать следствие", - говорится в сообщении.

Под личный контроль расследование взял и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев. "Действиям фигуранта уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка. Представители средств массовой информации, ежедневно освещающие и отстаивающие права населения и помогающие правоохранительным органам в борьбе с нарушением законодательства, должны быть защищены и без опасений вести свою профессиональную деятельность на территории республики", - приводятся в сообщении слова Терентьева.

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